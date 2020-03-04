Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirildi

15 dakika önce

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, Tekirdağ'da bir fabrikada kaçak üretilen içkilere mükerrer kapüşonlar takılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

İki ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ve söz konusu fabrikada 15 ton 341 litre kaçak içki, 10 bin 538 TAPDK bandrolü, 2 bin 50 kullanılmış kapüşon, silah, kurusıkı silah ile 6 kamyonet bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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