Kırklareli ve Tekirdağ'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Behçet Yanık, AA muhabirine, büyükbaş hayvan keserken bir anlık dikkatsizliği nedeniyle sol elinden yaralandığını söyledi.

Kırklareli ve Tekirdağ 'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:27

Kaynak: AA

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