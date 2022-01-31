Kırklareli ve Tekirdağ'da doğaya 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı - Son Dakika

Kırklareli ve Tekirdağ'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara 6 ton 720 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli ve Tekirdağ şube müdürlüklerince, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, hava sıcaklığının ortalama 3 derece olduğu kentlerin yüksek kesimlerindeki yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Tekirdağ'da hayvanlar için doğaya 5 ton 650 kilogram karma yem, Kırklareli'nde ise 1 ton 70 kilogram yem Demirköy, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına bırakıldı.

Bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.