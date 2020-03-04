Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

KIRKLARELİ ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, 15 ton 341 litre sahte içki ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

KIRKLARELİ ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda, 15 ton 341 litre sahte içki ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'daki fabrikada üretilen içkileri mükerrer kapüşonlar takarak piyasaya sürdükleri belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile Tekirdağ'daki fabrikada yapılan aramada; 15 ton 341 litre sahte içki, 10 bin 538 TAPDK bandrolü, 2 bin 50 kullanılmış kapüşon, 1 tabanca, 1 kurusıkı ile 6 kamyonet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.


Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:03 Kaynak: DHA
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