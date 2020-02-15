Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aydır sürdürdüğü fiziki takip sonucu, Kırklareli ve Tekirdağ'da 5 şüphelinin "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarını işlediklerini tespit etti.

Jandarma ekipleri iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.S, V.A, Ö.M, E.T. ve B.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde, 101 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, şarjör, 28 tabanca mermisi, 5 cep telefonu ile suça ilişkin hesapların tutulduğu defter ele geçirildi.

Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kırklareli, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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