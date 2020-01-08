Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli ile Tekirdağ'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelileri tespit etti.


Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.B, B.C.K, F.E, O.Z. ve S.Z. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 34,1 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçete ile satılan 54 hap ile 2 bin 800 adet makaron, 5 bin 900 gram tütün ve 3 adet sigara tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti sırasında olası dinleme faaliyetlerine yakalanmamak için kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları tespit edildi.

Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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