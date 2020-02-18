Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden B.S. sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.A, Ö.M. ve E.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince Kırklareli ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 101 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, şarjör, 28 tabanca mermisi, 5 cep telefonu ile suça ilişkin hesapların tutulduğu defter ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kırklareli, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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