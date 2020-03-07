Kırklareli ve Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli ve Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama - KIRKLARELİ - Son Dakika

Kırklareli ve Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.S, M.H, G.C, H.H, Y.C, H.H, M.H. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerden A.A, C.B, Z.U, E.Ç. ve T.Ö. adli kontrol şartıyla, M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, Tekirdağ'da bir fabrikada kaçak üretilen içkilere mükerrer kapüşonlar takılarak piyasaya sürüldüğünü tespit etmişti.

Şüphelilerin iki ildeki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ve söz konusu fabrikada 15 ton 341 litre kaçak içki, 10 bin 538 TAPDK bandrolü, 2 bin 50 kullanılmış kapüşon, silah, kurusıkı silah ile 6 kamyonet ele geçirilmişti.

Operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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