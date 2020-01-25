Kırklareli ve Tekirdağ'dan depremin yaşandığı Elazığ'a destek ekip gönderildi - Son Dakika
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Kırklareli ve Tekirdağ'dan depremin yaşandığı Elazığ'a destek ekip gönderildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kırklareli ve Tekirdağ'dan bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'dan depremin yaşandığı Elazığ'a destek ekip gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kırklareli ve Tekirdağ'dan bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri gönderildi.


Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden zarar gören vatandaşlara destek için bölgeye 5 kişilik ekip ile 1 UMKE aracı gönderdiklerini söyledi.

Ekiplerin hızla bölgeye ulaşarak çalışmalara katılacağını belirten Cerit, depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cerit, ihtiyaç halinde bölgeye daha fazla personel göndereceklerini kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir de deprem nedeniyle Elazığ'a 9 kişilik ekip gönderildiğini bildirdi.

Ekiplerin kısa sürede bölgede olacağını ifade eden Becerir, "1 ambulans ve 1 UMKE aracımız da görevli olarak orada olacak. Diğer ekiplerimiz de hazır, yardım gerekirse onlar da yola çıkacak. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Orada çalışan bütün personelimizin de Allah yardımcısı olsun." dedi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kırklareli, Tekirdağ, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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