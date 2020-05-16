Kırklareli Vefa Destek Grubu'ndan, sağlık çalışanının babasına doğum günü - Son Dakika

Burcu Gökmenoğlu ise, babasının doğum günü kutlamasını cep telefonu üzerinden görüntülü izledi. Özaslan, Kırklareli Valiliği ve Vefa Destek Grubu'na teşekkür etti.

KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde yaşayan Recep Özaslan'ın 74'üncü doğum günü, İstanbul 'da görevli sağlık çalışanı kızının isteği üzerine Vefa Destek Grubu tarafından pasta götürülerek, kutlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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