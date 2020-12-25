Kırklareli'ye şehir dışından gelenlere Covid-19 testi yapılacak - Son Dakika

KIRKLARELİ İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kente dışarıdan gelenler ile bazı meslek grubu çalışanlarının Covid-19 testi taramasından geçirilmesine karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Bilgin başkanlığında toplanarak, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler aldı. Karar gereği il genelinde, site ve apartman genel kurul toplantıları, şubat ayı sonuna kadar ertelendi. Kentte faaliyet gösteren berberler, kuaförler güzellik ve bakım merkezleri çalışanları, kuryeler dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti veren lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve şehir dışından gelen kişilere Covid-19 tarama testi yapılması kararlaştırıldı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari işlem yapılacağı kaydedildi.