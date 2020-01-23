Kırklareli'ye uyuşturucu atan planör, bulgaristan'dan havalanmış - Son Dakika

Kırklareli'ye uyuşturucu atan planör, Bulgaristan'dan havalanmış

Kırklareli'de ağaçlık alana çantalar içinde atılan uyuşturucuları taşıyan planörün Bulgaristan'dan havalandığı belirlendi. Uyuşturucuları almaya gelen ve köylüleri görünce Bulgar plakalı araçla kaçan sürücüyü arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Aracın bir süre önce Edirne'de, Bulgar plakalı başka araçlarla yan yana geldiği görüntülerden tespit edildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Koru mevkisindeki ağaçlık alanda yaptıkları aramada 6 çanta buldu. Yapılan incelemede, çantalarda uyuşturucu skunk maddesi olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından uyuşturucu, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İfadesine başvurulan görgü tanığı çoban, bölgede hayvan otlattığı sırada havadan planörle ağaçlık alana çantalar atıldığını gördüğünü, çantaları almaya gelen kişinin kendisini fark edince siyah bir araçla kaçtığını anlattı.

Güvenlik birimleri yaptıkları çalışmada planörün Bulgaristan'dan havalandığını, uyuşturucuyu sınıra 30 kilometre mesafedeki Dolhan köyünün ağaçlık alanına attığını belirledi.

BULGAR UYUŞTURUCU ÇETESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada planör ile havadan atılan uyuşturucunun sahibinin Bulgaristan uyuşturucu çetesinin olduğu üzerinde duruluyor. Kaçan Bulgar plakalı aracın, olaydan birkaç gün önce Edirne'de bir alışveriş merkezinin güvenlik kameralarında farklı Bulgar plakalı araçlarla yan yana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalar Kırklareli'nin ardından Edirne'de derinleştirildi.

Güvenlik ekipleri her yerde siyah plakalı araç ve uyuşturucuyla bağlantılı olduğu düşünülen, diğer araç sahiplerini arıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)