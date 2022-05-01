KIRKLARELİ - Yolcu otobüsleri denetlendi - Son Dakika

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu otobüsleri denetlendi.
Bayramı şehir dışında geçirmek için bugünden yola çıkanlar, şehirler arası yollarda ve otogarlarda yoğunluk oluşturdu.
Polis ekipleri, seyahate çıkacak vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak takograf, lastik, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.
Denetim sırasında polis ekipleri, sürücü ve yolcuları da uyararak, güvenli yolculuk broşürleri dağıttı.
Ekipler ayrıca çocuklara da kırmızı düdük verdi.
Kaynak: AA
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