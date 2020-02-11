Kırklareli yöresel lezzetleri ile ön plana çıkacak - Son Dakika

YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamına alınan Kırklareli Üniversitesi, gıda alanında ihtisaslaşarak yöresel lezzetleri ile ön plana çıkmayı hedefliyor.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinin gıda alanında ihtisaslaşacak 5 yükseköğretim kurumu arasında yer aldığını söyledi.

Çalışmalar ile kente özgü yöresel ürünlerin kalitelerinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitelerinin artmasının hedeflendiğini anlatan Şengörür, böylece bölgesel kalkınmaya destek olunacağını bildirdi.

Bu kapsamda ilk stratejik adımın Gıda Ar-Ge, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kurulması olduğunu belirten Şengörür, merkezde geleneksel ve fonksiyonel süt, arı, üzüm ürünleri ile akıllı ambalajlama, AR-GE çalışmaları, yeni üretim teknolojileri geliştirme, atık ve yan ürünlerin yönetimi, markalaşma, dijitalleşme, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Bölge ekonomisine yönelik adımlar atılacak

Bölge ekonomisinin temel yapısının gıda üretimi ve imalat sanayinin oluşturduğunu vurgulayan Şengörür, şunları kaydetti:

"Kırklareli'de bulunan 2 bin 45 işletmenin yüzde 21'ini gıda ve yüzde 7'sini de tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Bölgenin kalkınmasında özellikle etkili olan ana gıda sektörü süt ve süt ürünleridir. Et ve et ürünleri, arıcılık, arı ürünleri, bağcılık ve üzüm ürünleri de bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Biz de üniversite olarak, iç ve dış paydaşlarla yoğun görüşmeler yaparak gıda odak alanını belirlemiş olduk."

Yerel markalar ön plana çıkarılacak



Şengörür, yapılacak çalışmalar ile yerel markaların ön plana çıkarılacağını ifade etti.

Program ile üniversite ve kentin şahlanacağına inandığını anlatan Şengörür, ihtisaslaşmayla çiftçilerin, imalatçıların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kooperatiflerin daha yakın iş birliği içinde çalışmasının sağlanacağını vurguladı.

Kırklareli'ne özgü ürünlerin kalitesinin ve yerel markaların coğrafi işaretlerinin geliştirilmesi, kullanılmayan kaynaklarının kazanılması programının kent ekonomisine önemli katkı sağlayacağının altını çizen Rektör Şengörür, "Kırklareli gıda alanında Türkiye'nin gözdesi olacak. Gıda alanında yürütülecek ihtisaslaşma çalışmaları sonucunda, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına, katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapılmasına, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine, bölgede rekabet gücü artışına, üretim, tedarik ve pazarlamada teknolojinin etkin kullanımına, istihdam artışına ve markalaşmaya katkı sağlanacak." diye konuştu.

Girişimcilik ruhunun da ön plana çıkacağını bildiren Şengörür, gıda sektörünün önünü açabilmek amacıyla kadınlara, küçük işletme sahiplerine, süt ve süt ürünleri ile ilgili hijyen, peynir tereyağ üretimi konularında eğitimler verileceğini sözlerine ekledi.