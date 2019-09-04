Kırklareli yuvalı deresi'ndeki balık ölümlerinde kimyasala rastlanılmadı, araştırma sürüyor-2
4 saat önce
KIRKLARELİ Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerinde kimyasala rastlanılmadı, araştırma sürüyor-2(DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:24 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerinde kimyasala rastlanılmadı, araştırma sürüyor-2(DRONE)
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