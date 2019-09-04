Son Dakika Haberleri: Kırklareli yuvalı deresi'ndeki balık ölümlerinde kimyasala rastlanılmadı, araştırma sürüyor-2
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Kırklareli yuvalı deresi'ndeki balık ölümlerinde kimyasala rastlanılmadı, araştırma sürüyor-2

4 saat önce

KIRKLARELİ Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerinde kimyasala rastlanılmadı, araştırma sürüyor-2(DRONE)

KIRKLARELİ Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerinde kimyasala rastlanılmadı, araştırma sürüyor-2(DRONE)

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:24 Kaynak: DHA
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