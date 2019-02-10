Son Dakika Haberleri: Kırklareli Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Şaylan Seçildi

Kırklareli Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Şaylan Seçildi

1 saat önce

Kırklareli Ziraat Odası başkanlığına yeniden Ekrem Şaylan seçildi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Şaylan Seçildi, System.String[]
Kırklareli Ziraat Odası başkanlığına yeniden Ekrem Şaylan seçildi.

Kırklareli Belediyesi Atatürk Konferans Salonu'nda İlyas Yılmam'ın divan başkanlığında düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelir gider ve faaliyet raporlarının okunmasıyla devam eden kurulda gidilen seçimde, Ekrem Şaylan ile Metin Savan'ın listeleri yarıştı.


Seçimde 63 delegeden 40'ının oyunu alan Şaylan oda başkanlığına seçilirken, Savan'ın listesi 23 oy aldı.

Şaylan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, oda başkanlığına tekrardan getirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Seçimde kendisine destekleyen herkese teşekkür eden Şaylan, çiftçilere verilen hizmet kalitesini her gün daha da arttırma hedefinde olduklarını ifade etti.

Şaylan'ın yönetim kurulunda, Ahmet Keçici, Metin Yeşiltuna, Mehmet Kaygısız, Erol Tunalı, Erkan Balım, Avni Güzelyavuz, Hüseyin Ülgür, Halil Soysal, Birol Çakıryörük, Muammer Evcimen, Altan Can, Okan Arık, Özer Ayaz, Mehmet Çango, Ziya Erçin, Vehbi Sezer, İsmail Gökdemir, Zeki Umdu ve Murat Günay yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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