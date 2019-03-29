Kırklareliler Küçük Zeynep'in Katil Zanlısı İçin İdam İstedi
18 dakika önce
Kırklareli'nde ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in katil zanlısı için mahalle sakinleri idam istedi.
Kırklareli
'nde ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin
'in katil zanlısı için mahalle sakinleri idam istedi.
Kırklareli'de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için bir araya gelen mahalle sakinleri, yaşanan olaya tepki gösterdi. Katil zanlısı için idam isteyen mahalleli, "Burası Kırklareli merkez, Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyoruz. Öncelikle burada uyuşturucuyu bitirmek istiyoruz. Uyuşturucunun getirdiği sorunlar itibariyle bir kızımızı kaybettik. Zeynepler ölmesin diyoruz. Sizden başka kimsemiz yok size sesleniyoruz sayın Cumhurbaşkanım. Biz bugün varsak Zeynep için varız. Yarın başka Zeyneplerin canı yanabilir. Biz bu uyuşturucuya hayır diyoruz. Bu uyuşturucuya sizler engel olun. Bizler de sizlere halk olarak yardım edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:19 Kaynak: İHA
Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş
Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti
Tartıştığı Eşini Kucağına Alıp 12 Metreden Beton Zemine Böyle Fırlattı
Kızının Cansız Bedenini Bulan Babadan Damadına Şok Suçlama: Kızımın Katili Damadımın Cinsel Organıdır