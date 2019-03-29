Son Dakika Haberleri: Kırklareliler Küçük Zeynep'in Katil Zanlısı İçin İdam İstedi

Kırklareliler Küçük Zeynep'in Katil Zanlısı İçin İdam İstedi

37 dakika önce

Kırklareliler küçük Zeynep'in katil zanlısı için idam istediKIRKLARELİ - Kırklareli'nde ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in katil zanlısı için mahalle sakinleri idam istedi.

Kırklareliler Küçük Zeynep'in Katil Zanlısı İçin İdam İstedi, System.String[]
Kırklareliler küçük Zeynep'in katil zanlısı için idam istedi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin'in katil zanlısı için mahalle sakinleri idam istedi.
Kırklareli'de kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için bir araya gelen mahalle sakinleri, yaşanan olaya tepki gösterdi. Katil zanlısı için idam isteyen mahalleli, "Burası Kırklareli merkez, Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyoruz. Öncelikle burada uyuşturucuyu bitirmek istiyoruz. Uyuşturucunun getirdiği sorunlar itibariyle bir kızımızı kaybettik. Zeynepler ölmesin diyoruz. Sizden başka kimsemiz yok size sesleniyoruz sayın Cumhurbaşkanım. Biz bugün varsak Zeynep için varız. Yarın başka Zeyneplerin canı yanabilir. Biz bu uyuşturucuya hayır diyoruz. Bu uyuşturucuya sizler engel olun. Bizler de sizlere halk olarak yardım edeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Kırklareli, Genel
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