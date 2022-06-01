KIRKLARELİ - Çiftçi buğday üretiminden umutlu

Kırklareli'nde üreticiler buğdayda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek verim bekliyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, son yağışlarla buğdayda güzel bir verim beklendiğini söyledi.

Geçen yıl kentte 1 milyon dekarın üzerinde buğday ekildiğini ifade eden Şaylan, "Geçen yıl ortalama dekar başına 450 kilogram verim aldık. Bu yılda aynı verime ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Özellikle son yağışların ekili alanlara çok iyi geldiğini anlatan Şaylan, şöyle konuştu:

"Bu yıl inşallah buğday üretimi, geçen yılı aratmayacağa benziyor. Son yağışlarla birlikte gerçekten buğday tarlalarımızın yüzü gülmeye başladı. Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan buğdayda gerçekten geçen seneyi aratmayacak iyi bir verim bekliyoruz. Hava şartları da gerçekten şu anda bizim istediğimiz gibi gidiyor. Bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum."

Çiftçilerden Ekrem Meşe de buğdayın gelişiminin şu an umut verici olduğunu kaydetti.