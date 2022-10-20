Kırklarelili çiftçi, Japon eriğinin üretimini devlet desteğiyle artırdı

Kırklarelili çiftçi Ethem Efe, yaklaşık 12 yıl önce 10 fidanla başladığı, iriliğiyle dikkati çeken Japon eriği üretimini devlet desteğiyle oluşturduğu 900 ağaçlık bahçesinde sürdürüyor.

Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde çiftçilik yapan Efe, Bursa'da katıldığı tarım gezisinde ilk önce nektarin sandığı Japon eriği ile tanıştı.

Temin ettiği fidanları yaklaşık 12 yıl önce köyündeki bahçesine diken Efe, devlet desteğiyle her yıl üretimini arttırdı.

Bursa'dan temin ettiği 10 fidanla üretime başlayan, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle üretim alanını 4,5 dönüme çıkartan Efe, 900 ağaca ulaştığı bahçede hasat yapıyor.

"Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz"

Efe, AA muhabirine, Japon eriğinin iç pazarda çok bilinen bir meyve olmadığını söyledi.

Eriğin iriliğiyle dikkati çektiğini dile getiren Efe, "Her gören nektarin zannediyor. İlk hale yolladığımda 'Abi bu ne' dediler, halde de görmemişler." dedi.

Yıllar içinde eriğe talebin arttığını, ürününü İstanbul pazarına gönderdiğini anlatan Efe, yurt dışından bazı firmalarla da görüştüğünü, gelecek yıl Rusya'ya ihracat yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Erik üretiminde dönüm başına yaklaşık 5 ton verim alınabildiğini belirten Efe, "Japon eriğinin çiçeklenmesi geç olduğundan hasadı da diğer eriklere göre geç yapılıyor. Şu anda piyasada erik kalmadı ama biz sofraya dalından yolluyoruz. Herkes buzhaneden yolluyor, biz dalından gönderiyoruz. Ancak hasat zamanında işçi sıkıntısı yaşayabiliyoruz." dedi.

Efe, Japon eriğinde pazar sıkıntısı yaşanmadığını vurgulayarak, "Marketler alıyor genelde, ürünümüz kaliteli olunca pazar sıkıntısı yaşamıyoruz." diye konuştu.

"4,5 dekar alandan 25 ton erik hasadı planlıyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da Japon eriğinin yüksek kaliteli bir ürün olduğunu belirtti.

Kent tarımıyla ilgili yaptıkları çalışmaların sonucunu almaya başladıklarını anlatan Aksoy, özellikle devlet desteğiyle üretimin arttığını vurguladı.

Japon eriğinde verimin yüksek olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Ürünün pazar payı yüksek. Üreticimiz de 4,5 dekar alandan 25 ton erik hasadı planlıyor. Zaten pazarda da satılmama gibi bir durumu yok. Üretici kazanıyor, tüketici de sağlam, düzgün, temiz ürün alıyor. Üreten ürettiğinden, tüketen tükettiğinden memnun. Gıda güvenliği de sağlanmış oluyor. Bakanlığımızın verdiği destekler her alanda kendini gösteriyor."

Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 800 metre rakıma kadar olan yerlerde yetiştirilebilen, eylül-ekim aylarında hasat edilen Japon eriği, taze olarak, komposto ve konserve ürün şeklinde tüketiliyor.