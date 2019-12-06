Son Dakika Haberleri: Kırklarelili köfteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kırklarelili köfteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırklarelili köfteciler Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklarelili köfteciler, AA'nın

Kırklarelili köfteciler Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen köfteciler, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Köfteci Mahmut Sürer, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan Uçak" fotoğrafını seçti.

Sürer, yaşam kategorisinde Adsız Günebak'ın "Kırmızı Sezon", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" karesine oy verdi.

Köfteci İbrahim Kuruş, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in Yüzü Türkiye'de Gülüyor", spor kategorisinde Ayhan İşcen'in "Milli Yüzücüden Tokyo Hedefi" fotoğrafını oyladı.

Semih Atlı da Ali Jadallah'ın " İsrail'in Yıkımları", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" karesine oy kullandı.

Kuruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bir fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Cihan Demirci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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