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Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı - Son Dakika

Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı

04.07.2021 12:38
Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı, System.String[]

Kırklareli'nde pehlivanlar, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son hazırlıklarını lavanta tarlasında yaptı.

Kırklareli'nde pehlivanlar, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son hazırlıklarını lavanta tarlasında yaptı.

Kırklareli Valiliği himayesinde Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde Demircihalil köyünde bir lavanta tarlasında gerçekleştirilen "1. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinliklerine katılan güreşçiler, Kırkpınar'da kürsüye çıkabilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy, AA muhabirine, son hazırlıklarını lavanta tarlasında yaptıklarını söyledi.

Güzel kokular ve rengarenk doğa içinde antrenman yaptıklarını anlatan Ersoy, şenliklerde güreşçilere yer verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırkpınar hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse artık son olarak koşuya çıkacağız ondan sonra kayıtlarımızı yaptıracağız. Cuma namazından sonra kol bağlayıp ısınma ritüeli peşrev çekip güreşlere başlayacağız. Burada son antrenmanımızdan sonra birazdan yıkanacağız. Yıkanırken de lavanta ürünlerini kullanacağız. Bir birimize masaj yaparken lavanta yağını kullanıyoruz. Ağır antrenman yaptığımız için toparlanma süresi biraz uzun oluyor. Bunlarla beraber lavanta yağı ile masaj yaptığımız zaman daha kısa sürede toplanarak daha zinde oluyoruz. Çok farklı bir antrenman, güzel oldu. Güzel kokuların, rengarenk bir ortamın içinde güzel insanlarla buluştuk. Tüm Kırklareli halkını da Kırkpınar'da en güzel şekilde temsil edeceğiz."

Küçük orta küçük boyda güreşlere katılacak Onur Artun da Kırkpınar hazırlıklarını bu hafta lavanta tarlasında yaptıklarını, doğal güzellikleri arasında bulunmaktan memnun olduğunu ifade etti.

Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı
Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı
Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı
Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı
Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Lavanta, Güreş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklarelili pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını lavanta tarlasında tamamladı - Son Dakika


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