KIRKLARELİ - Terzi Hüseyin Ayas, 71 yıldır elinden iğne ipliği düşürmüyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Hüseyin Ayas, 71 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor.

Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başlayıp 24 yaşında kendi dükkanını açan terzi Ayas, titizliği, mesleğine bağlılığıyla dikkati çekiyor.

Elinde iğne, iplik, boynunda mezurasıyla 15 metrekarelik dükkanında yıllardır hizmet veren Hüseyin Ayas, ömrü vefa ettikçe mesleğini sürdürmek istiyor.

Hüseyin Ayas, AA muhabirine, babasının "eğitimine mi devam edeceği yoksa iş yaşamına mı atılacağını" sorduğunda terzi olmak istediğini ifade ettiğini söyledi.

"İnce meslek" diye tarif ettiği terzilikte uzun süre çıraklık ve kalfalık yapmasının ardından kendi dükkanını açtığını anlatan Ayas, "Dikiş makinesinin başına geçtiğimde çok hoşuma gidiyor. Mesleğimi seve seve yapıyorum. Ne olursa olsun eski olur, paça olur, tamir olur seve seve yaparım. 71 yıl bu meslekte çalışana pek nadir rastlanır." dedi.

Sağlık şartları el verdiğince mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Ayas, bir gün bırakmak zorunda kalırsa buna çok üzüleceğini söyledi.

Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı

Mesleği sayesinde pek çok kötü günlerin üstesinden geldiğini anlatan Ayas, makinenin başına geçtiği zaman dünyaya yeni gelmiş gibi hissettiğini dile getirdi.

Ayas, iğne deliğinden geçmiş iyi ve kötü günlerini gördüğünü ifade ederek, "Ben iğneye baktığımda çıraklığımı, ustalığımı, iyi günlerimi, kötü günlerimi görüyorum. Benim makinemin iğnesi bir ayna. Ona baktığımda geçmişi görebiliyorum." şeklinde konuştu.

Eski günleri anlatırken duygusal anlar yaşayan Ayas, gözyaşlarını tutamadı.

İnsanın sevdiği mesleği yaptığında yorgunluk nedir bilmediğine dikkati çeken Ayas, gençlere sevdikleri işleri yapmaları önerisinde bulundu.

Ayas, konfeksiyondaki gelişmelerle eskisi gibi takım elbise, pantolon, elbise diktirenin kalmadığını ifade ederek, teknolojiye yenik düşen terziliğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.