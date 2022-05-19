Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı - Son Dakika
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Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı

19.05.2022 15:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kırklareli’nin Vize ilçesinde esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Kırklarelili bir vatandaş, Öztunç’a, “Yaşım 72, ben böyle bir şey yaşamadım. Ben, öğretmen okulu imtihanlarına lastik ayakkabıyla geldim. Yoksulluk vardı, fakat böyle bir şey olmadı... Yaşım 72; ‘yeter, yeter, yeter’ diyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kırklareli'nin Vize ilçesinde esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Kırklarelili bir vatandaş, Öztunç'a, "Yaşım 72, ben böyle bir şey yaşamadım. Ben, öğretmen okulu imtihanlarına lastik ayakkabıyla geldim. Yoksulluk vardı, fakat böyle bir şey olmadı... Yaşım 72; 'yeter, yeter, yeter' diyoruz" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kırklareli'nin Vize ilçesinde esnafı ziyaret etti. Öztunç'un "İşler nasıl" diye sorduğu bir ayakkabı boyacısı, "İşler çok bozuk. Tutunamıyoruz. Para çıkmıyor. Zor, vallahi zor" yanıtını verdi. Öztunç, "Baksana sandığımız yok. Kim alacak bize sandık? Sandık paramparça" diyen ayakkabı boyacısına sandık alma sözü verdi.

Öztunç, ziyaret ettiği bir kasaba, "Para sayma makinası var esnafta diyorlar. Doğru mu" diye sordu. Esnaf, gülerek "Artık yok" cevabını verdi. Esnaf, alım gücünün düştüğünü ve işlerinin azaldığını söyledi.

"YAŞIM 72, BEN BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Öztunç'un ziyaretler esnasında yolda karşılaştığı bir vatandaş, "Sizleri iktidarda görmek istiyoruz. Artık bu sistemin gitmesini istiyoruz. Böyle bir sistem dünyaya hiçbir şey getirmiyor" dedi. Öztunç, vatandaşa, "Hep beraber göndereceğiz. Az kaldı, gidiyorlar. Gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan" dedi.

"Yaşım 72, ben böyle bir şey yaşamadım. Ben, öğretmen okulu imtihanlarına lastik ayakkabıyla geldim. Yoksulluk vardı, fakat böyle bir şey olmadı" diyen vatandaş, elindeki Atatürk resmini göstererek, "İktidar olmak istiyoruz. Bunu değişmem hiçbir dünya liderine... Yaşım 72; 'yeter, yeter, yeter' diyoruz" diye konuştu.

Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı
Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı
Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı
Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Kırklareli, Yoksulluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklarelili Vatandaş: Yaşım 72, Ben Böyle Bir Şey Yaşamadım. Yoksulluk Vardı, Fakat Böyle Bir Şey Olmadı - Son Dakika


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