Kırklarelililer koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kalıyor" - Son Dakika
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Kırklarelililer koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kalıyor"

6 saat önce

Kırklareli'nde, soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Kırklarelililer koronavirüs tedbirleri kapsamında

Kırklareli'nde, soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.


Güne soğuk bir havayla başlayan kentte vatandaşlar, önlemler kapsamında zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.

Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı ile İstasyon Caddesi, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.


Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri de yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinden çıkmayan vatandaşlara teşekküre etti.

Devletin, koronavirüsün yayılmaması için tüm tedbirleri aldığını belirten Bilgin, "Evlerinden çıkmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle yaşlılarımız bir süre daha evlerinde kalsınlar. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Herkes tedbirini alsın." diye konuştu.

Koronavirüs, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:16 Kaynak: AA

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