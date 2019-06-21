Kırklarelililer yağmura teslim oldu
1 saat önce
Kırklareli'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Saat 15: 00'da başlayan sağanak yağış nedeniyle yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı, bazıları ise şemsiye, çanta, poşet ve kartonlara sığındı.
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