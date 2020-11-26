Kırklarelispor: 2-0

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Suat Güz (xx), Mert Bulut (xx)

GÖZTEPE: Megyeri (xxx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Atınç (xxx), Burekovic (xx), Kubilay (x) (Dk. 73 Yalçın x), Mossoro (xx), Burak (x) (Dk. 56 Guilherme xx), Tripic (x) (Dk. 73 Halil xx), Efe (x) (Dk. 57 Soner x), Napoleoni (xx) (Dk. 88 Berkan)KIRKLARELİSPOR: Kubilay Anteplioğlu (xx) - Davut (x), İbrahim (xx), Hamza (x), Sercan (x) (Dk. 69 Ersel x), Emre Keleşoğlu (x), Serkan (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 90 Görkem), Mert Sinan (xx), Kubilay Akyüz (x) (Dk. 81 Atakan), Emre Balkı (x)GOLLER: Dk. 83 Halil, Dk. 90+3 (P) Guilherme (Göztepe)SARI KARTLAR: Efe (Göztepe) - Kubilay Akyüz, Hamza ( Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Kırklarelispor'u konuk eden Süper Lig Göztepe rakibini 2-0 geçerek yoluna devam etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 83'üncü dakikasında sahneye çıkan Halil fileleri havalandırıp takımını öne geçirdi, 90+3'te Guilherme penaltıdan skoru belirledi.

11'inci dakikada Tripic'in uzuktan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.18'inci dakikada Burak'ın sağdan ortasında Napoleoni topa gelişine vurdu. Kaleci Kubilay gole izin vermedi.31'inci dakikada Kırklarelispor atağından Mert Sinan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.58'inci dakikada Gassama'nın sağ kanattan kestiği ortada ceza sahası içinde topla buluşan Tripic rakibi geçip vurdu, top kaleci Kubilay'da kaldı.68'inci dakikada Mossoro'nun yerden pasında ceza sahası içinden kaleyi yoklayan Napoleoni meşin yuvarlağı dışarı yolladı.69'uncu dakikada hızlı gelişen Kırklarelispor atağında ceza sahasına sokulan Mert Sinan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.76'ncı dakikada Halil'in sağdan ortasında topla buluşan Napoleoni, Guilherme'yi gördü. Guilherme'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta Kubilay iki hamlede topun sahibi oldu.83'üncü dakikada oyuna sonradan Halil'in sol kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta top filelerle buluştu. 90+3'üncü dakikada Göztepe penaltı kazandı.Hamza'nın müdahalesiyle Halil'in yerde kalmasının ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Guilherme topu ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.