Kırklarelispor: 3-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırklarelispor: 3-2 - Son Dakika Spor

Kırklarelispor: 3-2

6 saat önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih MazlumGAZİANTEP FK: Yuri Lodygin - Junior Morais, Alin Tosca, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Muhammet Demir), Pawel Olkowski, Jefferson, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Kenan Özer, Güray Vural (Dk.

Kırklarelispor: 3-2, System.String[]

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

GAZİANTEP FK: Yuri Lodygin - Junior Morais, Alin Tosca, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Muhammet Demir), Pawel Olkowski, Jefferson, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Kenan Özer, Güray Vural (Dk. 46 Papy Djilobodji), Bartlomiej Pawlowski (Dk. 46 Olarenwaju Kayode)

KIRKLARELİSPOR: Egemen - Davut, Müslüm, Caner, İbrahim, Bahadır (Dk. 90 Burak) Emre Keleşoğlu (Dk. 80 Serkan) Emre Balkı (Dk. 63 Malik), Mert Sinan, Yüksel, Enis

GOLLER: Dk. 12 Kenan Özer, Dk. 83 - Dk. 90 Muhammet (Gaziantep FK) - Dk. 37 Mert Sinan, Dk. 72 Malik (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Kenan Özer, Diarra (Gaziantep FK) - Bahadır Çiloğlu, Malik, Mert Sinan (Kırklarelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur ikinci maçında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 3-2 yendi. İlk maçta deplasmanda Kırklarelispor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK kupaya veda etti.

12'nci dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer'in çektiği şut barajın üzerinden geçerek ağlarla buluştu: 1-0.

37'nci dakikada konuk ekip Kırklarelispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Mert Sinan, kaleci Yuri'yi geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

72'nci dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Malik Karaahmet'in şutunda top ağlarla buluştu ve konuk ekip öne geçti: 1-2.

83'üncü dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet Demir, vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2.

90'ıncı dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer'in şutu barajdan döndü. Dönen topa gelişine vuran Muhammet Demirin vuruşuyla rakip oyuncuya çarparak yükseklik kazanan top üst direğin hemen altından ağlarla buluştu: 3-2.

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, turlayan taraf ise Kırklareli temsilcisi oldu.


Kırklarelispor, Muhammet Demir, Kenan Özer, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:13 Kaynak: DHA
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