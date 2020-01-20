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Kırklarelispor, Başakşehir hazırlıklarını tamamladı
7 saat önce
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda (ZTK) Süper Lig ekiplerini eleyerek tarihinde ilk kez 16'ya kalma başarısı gösteren GMG Kırklarelispor, yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehirspor hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:06 Kaynak: DHA
ZİRAAT Türkiye Kupası
'nda (ZTK) Süper Lig ekiplerini eleyerek tarihinde ilk kez 16'ya kalma başarısı gösteren GMG Kırklarelispor
, yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehirspor hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir ile deplasmanda oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalan TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'da tek hedef rakibini eleyip çeyrek finale yükselmek.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) aralarında Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü ardından Gaziantep FK'yı eleyerek ilk 16'ya kalma başarısını gösterdi. Yeşil-beyazlı ekip son olarak ZKT'da Medipol Başakşehir ile karşılaşmış son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalmıştı. Kupada adından söz ettiren yeşil-beyazlı ekip yarın kendi sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı rövanş maçı için bugün son çalışmasını gerçekleştirdi. Kupada, tarihinde ilk kez büyük başarı yakalayan GMK Kırklarelispor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken tek hedef Başakşehir'i eleyip çeyrek finale yükselmek.
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