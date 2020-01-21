Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi - Son Dakika

Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi

6 saat önce

Yaşanan sevinç ve saha içinden görüntüler Vali Osman Bilgin Konuşması Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Yaşanan sevinç ve saha içinden görüntüler

Vali Osman Bilgin Konuşması Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Medipol Başakşehir'de Demba Ba, altıpas üzerinde kaleciden dönen topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Koray Gençerler, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken, GMG Kırklarelispor kupada çeyrek finale yükseldi.

Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile bazı protokol üyeleri de tribünden takip etti.

Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:24 Kaynak: AA
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