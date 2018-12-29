Son Dakika Haberleri: Kırklarelispor'da Devre Hazırlıkları

Kırklarelispor'da Devre Hazırlıkları

58 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, ikinci devreye hazırlandıklarını bildirdi.

Kırklarelispor'da Devre Hazırlıkları, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, ikinci devreye hazırlandıklarını bildirdi.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm zorluklara rağmen ligde iyi mücadele etmek istediklerini söyledi.

Çok az maddi ve manevi bir destekle hazırlıkları sürdürmeye çalıştıklarına değinen Can, " Trakya'da tek profesyonel takım Kırklarelispor. Biz bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci devreye de tüm imkansızlıklara rağmen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Kırklarelispor'umuz hak ettiği yerlere gelir." diye konuştu.

Can, tüm Kırklareli halkından destek beklediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:54 Kaynak: AA

Spor
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