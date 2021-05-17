Kırklarelispor'da play-off'a veda etmenin üzüntüsü yaşanıyor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'un başkanı Volkan Can, play-off karşılaşmalarına veda ettiklerini belirtti.

Can, yaptığı yazılı açıklamada, play-off çeyrek final karşılaşmaları ile zorlu bir sezonu tamamladıklarını bildirdi.

Kısıtlı imkanlarla play-off karşılamalarında mücadele etmenin önemli olduğunu ifade eden Can, "Elbette bu şekilde veda etmek istemezdik ancak nasip buraya kadarmış" değerlendirmesinde bulundu.

Takımı destekleyen herkese teşekkür eden Can, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yanımızda olan ve bizlerden dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ligin başından bugüne kadar formasını terleten ve hakkını veren tüm futbolcularımızın Kırklareli'ne yakışır bir şekilde mücadele etmiş olmaları bizleri mutlu etti. Bu şehrin en iyi sonuçlara layık olduğunu biliyorum ve inanıyorum, inşallah önümüzdeki sezon bunun telafisini yapıp olması gereken yerde yer almak istiyoruz."