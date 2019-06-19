Kırklarelispor'da transfer
1 saat önce
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Sivas Belediyespor'da forma giyen İbrahim Sürgülü'yü transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:53 Kaynak: AA
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor
, Sivas
Belediyespor'da forma giyen İbrahim Sürgülü
'yü transfer etti.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sürgülü ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Can, lige çok iyi hazırlandıklarını aktardı.
Yeni transferlerle güçlü bir takım oluşturduklarını ifade eden Can, takımın sezon sonunda ligi hak ettiği yerde tamamlayacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.
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