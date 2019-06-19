Son Dakika Haberleri: Kırklarelispor'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Kırklarelispor'da transfer

1 saat önce

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Sivas Belediyespor'da forma giyen İbrahim Sürgülü'yü transfer etti.

Kırklarelispor'da transfer, System.String[]
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Sivas Belediyespor'da forma giyen İbrahim Sürgülü'yü transfer etti.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sürgülü ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Transfer çalışmalarına başladıklarını belirten Can, lige çok iyi hazırlandıklarını aktardı.

Yeni transferlerle güçlü bir takım oluşturduklarını ifade eden Can, takımın sezon sonunda ligi hak ettiği yerde tamamlayacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:53 Kaynak: AA
İbrahim Sürgülü, Kırklarelispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Beşiktaş'ın Umut Meraş'ı transfer ettiğini açıkladı! Gençlerbirliği'nin yeni hocası Mustafa Kaplan oldu! Yılın Süpervizör Ödülü'nü alan Abdurrahim Albayrak: Transfer görüşmesini yarıda bıraktım Burak Yılmaz için Abdullah Avcı ile çalışmak istemiyor iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 13:25:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklarelispor'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]