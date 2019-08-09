Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

Spor
Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor
transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazilli
Belediyespor'dan Görkem Bitin ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bitin'in Fenerbahçe
altyapısında yetiştiğini ifade eden Can, başarılı bir futbolcu olduğunu belirtti.
Sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Can, yeni futbol sezonuna güçlü bir takım ile çıkacaklarını kaydetti.
Bitin de yeni sezonda Kırklarelispor forması giyecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.