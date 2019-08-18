Son Dakika Haberleri: Kırklarelispor'da transfer çalışmaları
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Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

1 saat önce

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklarelispor'da transfer çalışmaları, System.String[]
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altayspor'dan Serkan Sözmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Sözmen'in başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Can, takımın gücüne güç katacağına inandığını belirtti.
Sözmen'in 2010-2013 yılları arasında 3 sezon Kırklarelispor forması giydiğini aktaran Can, 6 sezonun ardından tekrardan Sözmen'i takıma dahil ettiklerini kaydetti.
Can, sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Transfer döneminin 2 Eylül Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatan Can, herkesten maddi ve manevi destek beklediklerini vurguladı.
Kırklarelispor, Volkan Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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