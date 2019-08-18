Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

Spor
Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor
transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altayspor'dan Serkan
Sözmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Sözmen'in başarılı bir sporcu olduğunu ifade eden Can, takımın gücüne güç katacağına inandığını belirtti.
Sözmen'in 2010-2013 yılları arasında 3 sezon Kırklarelispor forması giydiğini aktaran Can, 6 sezonun ardından tekrardan Sözmen'i takıma dahil ettiklerini kaydetti.
Can, sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Transfer döneminin 2 Eylül
Pazartesi günü sona ereceğini hatırlatan Can, herkesten maddi ve manevi destek beklediklerini vurguladı.