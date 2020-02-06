Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stada giremeyenlere rövanşta ücretsiz bilet verilecek - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stada giremeyenlere rövanşta ücretsiz bilet verilecek - KIRKLARELİ - Son Dakika Spor

Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stada giremeyenlere rövanşta ücretsiz bilet verilecek - KIRKLARELİ

7 saat önce

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları ilk maçta stada giremeyen taraftarlara İstanbul'daki rövanş mücadelesi biletlerinin ücretsiz verileceğini açıkladı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile sahalarında oynadıkları ilk maçta stada giremeyen taraftarlara İstanbul'daki rövanş mücadelesi biletlerinin ücretsiz verileceğini açıkladı.

Can, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, dünkü maçta stada giremeyen taraftarların tepkisiyle karşılaştıklarını belirtti.

Hava koşulları ve turnikelerin arızalanması nedeniyle bazı sorunların yaşandığını anlatan Can, "Biletler karaborsaya düşmesin ve halkımız mağdur olmasın diye biletlerimizi bastırdık. 35 yıl aradan sonra büyük bir kulüp Kırklareli'ne geldi. Biz de burada acemi kalmış olabiliriz. Bütün suçu üzerimize alıyoruz. Herkesten özür diliyoruz." diye konuştu.

Can, bu mağduriyetin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, "11 Şubat Salı günü saat 20.30'da Fenerbahçe maçımız var. Mağdur olan ve stadın dışında kalan taraftarlarımıza, ellerindeki biletleri ibraz etmeleri durumunda Fenerbahçe maçı biletini bedava vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Can, Fenerbahçe karşılaşması için biletlerin 8 Şubat Cumartesi günü kulüp binasından temin edilebileceğini aktardı.

Kulübün zor şartlarda mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Can, şunları kaydetti:

"Kulübü yaşatmak için çeyrek final kurasını çektiğimiz ilk gün bilet satmaya başladık. Belki biz yanlış yaptık, onu kabulleniyoruz. Ama biz bunu Kırklarelispor için yaptık. Çünkü bu kulübün ilk defa gişe hasılatı oldu. Burada da herkesin hoşgörüsüne sığınıyoruz."

Can, Fenerbahçe ile dün oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri karşılaşmayı da değerlendirerek, "Fenerbahçe ile aramızda güç ve denge farkı var. Fenerbahçe, maça bizim gibi gerçekten çok iyi hazırlanmış ve çok iyi mücadele ettiler. Haklı bir galibiyet aldılar. İyi mücadelelerinden dolayı buradan onları tebrik ediyorum. Bizim oyuncularımızı da tebrik ediyorum, onlar da özverili bir şekilde takımlarını temsil etti. Nasip değilmiş." ifadelerini kullandı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Can, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a samimiyeti ve hoşgörüsü dolayısıyla teşekkür etti.

Kırklarelispor-Fenerbahçe maçında stada giremeyenlere rövanşta ücretsiz bilet verilecek - KIRKLARELİ

Kırklarelispor, Volkan Can, Kırklareli, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:31 Kaynak: AA
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