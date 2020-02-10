Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldıkları ancak İstanbul'a döndüklerini ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacakları rövanş maçına hazır olduklarını söyledi.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'dan Fenerbahçe maçı açıklaması Açıklaması, System.String[]

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldıkları ancak İstanbul'a döndüklerini ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacakları rövanş maçına hazır olduklarını söyledi.

Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli geldiklerini belirtti.

Başkan Volkan Can, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ile ikinci kez karşılaşacağımız için heyecanlıyız. Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Maça yetişememe ihtimaline karşı durumu TFF'ye bildirmiştik ancak hava muhalefetinin ardından uçağımız Trabzon'dan havalanarak İstanbul'a ulaştı. Yarınki Fenerbahçe maçına hazırız."

Can, tarihlerinde ilk kez kupada Fenerbahçe ile karşılaşma başarısını gösterdiklerinden dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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