Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: "Üzülmeye gerek yok" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: 'Üzülmeye gerek yok' - Son Dakika Spor

Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: "Üzülmeye gerek yok"

17 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Fenerbahçe'ye elenerek kupaya veda eden Kırklarelispor'da Teknik Direktör Bilgin Erdem, üzülmeye gerek olmadığını ifade etti.

Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem:

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Fenerbahçe'ye elenerek kupaya veda eden Kırklarelispor'da Teknik Direktör Bilgin Erdem, üzülmeye gerek olmadığını ifade etti.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig ekiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un kupa macerası Fenerbahçe karşısında son buldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu rakibine ikinci maçta deplasmanda 1-0 yenilen ve kupanın dışında kalan Kırklarelispor'da Teknik Direktör Bilgin Erdem maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Kupa serüveninin kendileri için bittiğini ifade ederek sözlerine başlayan Erdem, "Burada olmak güzeldi. 3 Süper Lig ekibinin ardından Fenerbahçe ile eşleştik. Çetin mücadeleler oldu. 2 maçın sonunda kupada devam eden Fenerbahçe oldu. Rakibimizi kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte rakibimize ve bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte ligimize döndük. Üzülmeye gerek yok. Bu başarılı süreci ligde de sürdürüp başarılı olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Bu takım bugün 29. maçını oynadı. Türkiye'de en fazla maç yapan 5. takım durumundayız. 2 kulvarda gitmek zordu. Bunu başardık. Oyuncularımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Oyuncularım çok iyi işlere imza attılar ve güzel bir başarı elde ettiler. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
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