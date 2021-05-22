Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ulusal kulüp lisansı aldı.

Kulübün başkanı Volkan Can, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüplerin belirlediğini bildirdi.

Buna göre kulüplerinin "ulusal kulüp lisansı" almaya hak kazandığını belirten Can, şunları kaydetti:

"59 takımın başvurduğu lisans için yine ilkler arasında yer almak bizim için önemli. Bu kategoride yer alan ve bizlerden çok daha yüksek bütçelerden oluşan takımlardan önce buralarda yer almak geldiğimiz durumu ortaya koyuyor. 2009 yılında çıktığımız bu yolda Kırklarelispor isminin örnek kulüpler arasında yer almasının onurunu, gururunu yaşıyoruz."