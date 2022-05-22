TFF 2. Lig ekiplerinden Weecoins Kırklarelispor ulusal kulüp lisansı aldı.

Kulüp Başkanı Volkan Can, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüplerin belirlediğini bildirdi.

Buna göre kulüplerinin "ulusal kulüp lisansı" almaya hak kazandığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Kırklarelisporumuz 2. lig kulüpleri arasında ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan 7 takım arasına girmiştir. Ulusal kulüp lisansının verildiği ilk günden itibaren bu lisansı aralıksız almaya hak kazanan kulübümüz bir kez daha haklı bir gururu yaşamaktadır. 2009 yılında çıktığımız bu yolda Kırklarelispor isminin örnek kulüpler arasında yer almasının onurunu, gururunu yaşıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."