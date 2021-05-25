Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi açıldı - Son Dakika

Sanatçı Kirkor Sahakoğlu'nun "Zamansız" adlı kişisel sergisi, GALERİ 77'nin yeni mekanında sanatseverlerle buluştu.

Sahakoğlu'nun zaman ve mekan ilişkisini sorguladığı son dönem çalışmaları arasında yer alan 35'i aşkın yapıtını bir araya getiren sergi, eş zamanlı olarak GALERİ 77 YouTube kanalında çevrim içi de izlenebiliyor.

Sergide, "Zaman, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğe sahip midir?" sorusuna yanıt arayan sanatçı, mekanın insanın aidiyet kavramını pekiştiren temel bir olgu olup olmadığını sorguluyor.

Kirkor Sahakoğlu, sergi alanında birden fazla zaman ve uzam ile bağ kurarak, "Kuşaklar boyunca bildiğimiz tek doğru, gördüğümüz tüm yüzeyler içinde en az tanıdığımız kendi yüzümüzdür." mottosuyla izleyenleri farklı sorgulamalara götürüyor.

Galeri 77 YouTube kanalından eş zamanlı gösterimine de ulaşılan sergi, 11 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kirkor Sahakoğlu hakkında

İstanbul doğumlu sanatçı, Getronagan Lisesi'nin ardından Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Reklam Grafiği Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra Milano'da Istituto Europeo Di Design'da yüksek lisansını tamamlayan Sahakoğlu, Domus Academy'de eğitimlere ve atölyelere katıldı.

Sahakoğlu, 1985 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen reklam ajanslarında sanat yönetmenliği ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. Ardından kendi ajansını kurarak markalaşma sürecindeki pek çok kuruma ve ürüne destek verdi. 2010 yılından bu yana serbest çalışan, ajanslara ve kuruluşlara danışmanlık yapan Sahakoğlu, halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü'nde ders veriyor.