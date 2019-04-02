Son Dakika Haberleri: Kirkor Sahakoğlu Passion

Kirkor Sahakoğlu Passion

1 saat önce

Kirkor Sahakoğlu'nun Millî Reasürans Sanat Galerisi için hazırladığı PASSION sergisi 11 Nisan – 27 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

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Sergi için hazırlanan kitabın metinleri Emre Zeytinoğlu ve Şebnem İşigüzel tarafından kaleme alındı.

Millî Reasürans Sanat Galerisi, Kirkor Sahakoğlu'nun "PASSION" başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Sahakoğlu'nun son dönem çalışmaları arasında yer alan elliyi aşkın yapıtı, 11 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek.

Bir önceki sergisinde Adorno'nun "hakikatin yalan, yalanın hakikat gibi göründüğü dönemeçteyiz şimdi" sözünden yola çıkan ve "UTOPIA"sını gerçekleştiren Kirkor Sahakoğlu, yeni sergisinde Schönberg'in "derine, derine, daha derine…" sözünü anımsatırcasına haz ve tutku kavramlarından yola çıkıyor, dışa vurduğu bu kez "PASSION" oluyor.

"Ruhun gerçek sahibi tutku"

Sahakoğlu, tutkunun "ruhun gerçek sahibi" olduğunu ileri sürüyor: "Bir 'şey'e tarifsiz duygularla bağlı olmanın, o 'şey'i yaratmayla ne çok ilgisi vardır aslında...Çünkü tutku, narsisttir biraz da… Yaşama tutkuyla bağlananlar çoğunluğun gittiği yoldan gitmez, az kullanılanı seçerler. O da yoksa yeni bir yol açarlar kendilerine…"

Emre Zeytinoğlu, sergi katalogunda yer alan yazısında ise şöyle söylüyor: "Bu sergi 'tutku' kavramı ile ilgili… Burada görülecek şey, ilk bakışta karşımıza çıkan birtakım yüzeyler, birtakım renkler ya da birtakım kompozisyonlar değildir. Onların 'derininde, derininde, daha derininde' yatan bir 'ben'in tutkuyla açığa çıkartılma isteğidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:22 Kaynak: Bültenler

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