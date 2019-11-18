Son Dakika Haberleri: 'Kırkpare 2019' sergisi Maltepe'de açıldı
Son Dakika Güncel 'Kırkpare 2019' sergisi Maltepe'de açıldı - Son Dakika

'Kırkpare 2019' sergisi Maltepe'de açıldı

6 saat önce

Geleneksel Türk el sanatlarını geliştirmek için çalışmalar yapan Tekstil Sanatları Derneği'nin "Kırkpare/Patch 2019" sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

'Kırkpare 2019' sergisi Maltepe'de açıldı, System.String[]

Geleneksel Türk el sanatlarını geliştirmek için çalışmalar yapan Tekstil Sanatları Derneği'nin "Kırkpare/Patch 2019" sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.


Yurt içinde birçok sergi açan, yurt dışındaki uluslararası sergilere katılan dernek, yeni sergisiyle kırk yamaya gönül verenleri bir araya getirdi. Sergide doğanın tüm renkleriyle donanmış, barış dolu bir dünya için hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel motiflerden ve doğadan ilham alan kırk yama masa örtüleri, tekstil ürünler, tablolar yer aldı. Sergide Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan eserde ziyaretçiler ile buluştu. Sanatseverleri kırpılmış renklerin dünyasında yolculuğa çıkaran sergi 24 Kasım'a Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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