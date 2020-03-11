Kırkpınar 12 Mart mesajı - Son Dakika
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Kırkpınar 12 Mart mesajı

6 saat önce

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar 12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Kırkpınar 12 Mart mesajı, System.String[]

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar 12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.


Kırkpınar mesajında şunları söyledi; "12 Mart Anadolu insanının vatanseverliğini, kahramanlığını, cesaretini gösterdiği ve sadece Türkiye değil dünya tarihine geçen milli bir duruşun tarihidir. Her türlü yokluğa, acıya rağmen, direnen devleşen Erzurumlunun onur günüdür. Erzurum'un 2 binin üzerinde şehit verme pahasına baş eğmediği gündür. Kazım Karabekir Paşa'nın doğunun Fatihi unvanını kazandığı gündür. 12 Mart 1918 tarihi, kanın toprağı vatan kıldığı kutsal sabahtır.


Erzurum tarihin her döneminde üzerine düşeni yapmış, kurtuluşunun üzerinden 16 ay geçtikten sonra Mustafa Kemal'in kurtuluş meşalesini yaktığı yerin adıdır. Erzurum. Kurtuluş Savaşımızın, Cumhuriyet'e giden yolunda en önemli kilometre taşlarında birisidir Erzurum.


Bu gün Erzurum'un kurtuluş gününün 102. yılını idrak ediyoruz. Bu günlerin önemi; Bir kez daha tarihin derinlerine inebilmek, yaşanan acıları hissedebilmek, gençlerimize o yılları anlatarak, tarihten ders almalarını sağlamak, milli bir bilinç oluşturmak için fırsat olarak görülmelidir.


Erzurum, her zaman vatanın bölünmez bütünlüğüne inanmış, bunun için sürekli bedel ödemiş, bir şehirdir. Ülkemizi yönetenlerin Erzurum'a bu gözle baktıklarını ümit ediyor, bu duygu ve düşüncelerle bir daha bu günlere düşmemek için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini diliyor, Allah'tan milletimize bu acı dolu günleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum. Üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan geçmişten günümüzü şehitlerimizi de bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

İYİ Parti, Kırkpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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