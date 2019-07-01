Kırkpınar'a davul zurnalı davet

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle Edirne'nin caddelerini dolaşarak, vatandaşları Er Meydanı'nda yapılacak etkinliğe davet etmeye başladı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak davul zurna ekibi, geleneksel kıyafetleriyle Edirne'nin caddelerini dolaşarak, vatandaşları Er Meydanı'nda yapılacak etkinliğe davet etmeye başladı.

Kırkpınar davul zurna ekibi, ilk olarak Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti. Güreş havaları çalarak Valilik bahçesine gelen ekibi kapıda karşılayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, geleneklere uygun olarak ekip şefine bahşiş verdi.

Kırkpınar'ın UNESCO Somut Olmayan Miras Listesi'nde bulunduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Bu gelenek davul zurna ekibiyle güzel. Bu sese milletimiz aşinadır. Bu ses duyulduğunda büyük heyecan oluşur. Yapılan ziyaretler geleneğin devamı için önemli. Biz de Kırkpınar'ın geleneklerini en iyi şekilde yaşatarak geleceğe taşımalıyız. İnsanlığın ortak mirası bu geleneğe karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz."

Belediye Başkanı Recep Gürkan da 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

Kırkpınar coşkusunun kentte yaşanmaya başlandığını dile getiren Gürkan, "Ata sporumuzu en güzel şekilde yaparak, bu coşkuyu tüm dünyaya tekrar göstereceğiz." dedi.

Daha sonra, şef ile 20 davulcu ve 20 zurnacıdan oluşan ekip, caddeleri dolaşarak esnaf ve vatandaşları 5-7 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak güreşlere davet etti. Vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektikleri ekibe bahşiş de verdi.

Ekip, 5 Temmuz'a kadar kentin cadde ve sokaklarında dolaşıp, Kırkpınar'ın başlayacağını geleneksel yöntemlerle duyuracak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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