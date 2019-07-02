Kırkpınar'a katılmak için yola çıktılar
1 saat önce
5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivanlarına katılacak pehlivanlar yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar
Yağlı Pehlivanlarına katılacak pehlivanlar yola çıktı. Türkiye
'nin her bölgesinden Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılmak için Edirne
'ye akın edenlere Kumluca
'lı pehlivanlar da katıldı. Kumluca Belediyesi
bünyesinde güreş tutan pehlivanlar Karatepe
Stadında toplandıktan sonra Kumluca Belediyesi tarafından temin edilen araçlarla yola çıktı. Pehlivanlar, sponsor olan çeşitli firmalar tarafından hazırlanan tişörtleri giyerek yola çıktılar. Pehlivanları uğurlamak için İYİ Parti Antalya
İl Başkanı Ahmet Aydın
, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı'da hazır bulundu.
(İHA)
Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi
Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu
Gökçek'in, "Ben yaptırmadım" dediği afişlerin belediyenin deposundan çıktığı iddia edildi
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti