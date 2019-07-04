Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'a kayıt yaptıran pehlivanlar tüm zamanların rekorunu kırdı
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Kırkpınar'a kayıt yaptıran pehlivanlar tüm zamanların rekorunu kırdı

1 saat önce

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için 14 boyda 52'si başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı.

Kırkpınar'a kayıt yaptıran pehlivanlar tüm zamanların rekorunu kırdı, System.String[]
Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı  Güreşleri'ne katılmak için 14 boyda 52'si başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 380 pehlivan kayıt yaptırdı. Yapılan kayıtlar geçen yılın 2 bin 228 kişilik rekorunun da üzerine çıkarak tüm zamanların en çok kayıt yaptıran pehlivanlar yılı oldu.
Edirne Belediyesi tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılmak isteyen pehlivanlar için tartı ve kayıt işlemleri dün sabah Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Bugün tamamlanan kayıtlarda geçen yıl rekoru olan 2 bin 228 olan katılım sayısı 2 bin 380 çıktı. Kilo ve yaşlarına göre ayrılan Minik-1 kategorisine 145, Minik-2'de 155, Teşvik-1'de 170, Teşvik-2'de 199, Tozkoparan'da 211, Ayak Boyu'nda 199, Deste Küçük'te 216, Deste Orta'da 167, Deste Büyük'te 119, Küçük Orta Küçük'te 373, Küçük Orta Büyük'te 148, Büyük Orta'da 136, Başaltı kategorisinde 90 ve Başpehlivanlık için de 52 pehlivan kayıt yaptırdı.
Kırkpınar'ın geçen yılki güreşlerine 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırarak rekor kırılmıştı. Bu yıl rekor 2 bin 380 kayıtla geçilerek tüm zamanların Kırkpınar'a en fazla pehlivan katılan yılı oldu.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:59 Kaynak: DHA
Kırkpınar, Edirne, Spor
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