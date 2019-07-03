Kırkpınar'a kayıtlar başladı

EDİRNE'de cuma günü başlayacak 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar kayıt sırasına girmeye başladı. Kırkpınar'da güreş tutacak pehlivanlar efsane isimlerin yöntemleriyle müsabakalara hazırlanıyor.Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen güreşçi kayıt işlemleri için sporcular sabah erken saatlerde salonu doldurdu. Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulu üyelerinin toplantısının ardından başlayan kayıtlar için toplam 14 boyda kayıt masaları oluşturuldu. Güreşçiler ilk olarak güreşecekleri boy aralığına yazılabilmek için tartıya çıktı, sonrasında kuralarını çekti. Öte yandan, kendi boyunda güreşmek isteyen fakat kilo fazlası olan bazı güreşçiler de salonun arkasındaki spor sahasında ter idmanı yaparak kilolarından kurtulmaya çalıştı.MHK BAŞKANI ÜNLÜ: REKOR GÜREŞÇİ KATILIMI BEKLİYORUZKayıtlarla ilgili konuşan TGF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, bu yıl Kırkpınar'a 2 binin üzerinde rekor bir katılım beklediklerini söyledi. Ünlü, "Yaklaşık 110'a yakına yakın kule hakemi, meydan hakemi ve cetvel hakeminden oluşan görevlimiz var. Şu anda kayıtlar başladı. Perşembe akşamı saat 6'ya kadar kayıtlarımız devam edecek. Bu yıl geçen seneden daha fazla bir katılım bekliyoruz, rekor bir katılım olacağını düşünüyoruz. Bu da Edirne'deki tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kalitesini ortaya çıkartıyor. Zaten bütün güreşçiler yıl boyunca buraya katılmak için hazırlanır. Buraya katılmayan pehlivan kendini pehlivandan saymaz. Burada görev yapmayan hakem de kendini hakemden yana saymaz" dedi.RAKİPLERİNDEN ÖNCE KİLOLALARIYLA MÜCADELE ETTİLERPerşembe günü saat 18.00'e kadar devam edecek kayıt işlemleri için salona gelen fakat kilo fazlası olan bazı pehlivanlar ise çareyi ter idmanı yapmakta buldu. Mimar Sinan Spor Salonu arkasındaki Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düz koşu ve fiziksel antrenman yaparak kilo fazlalarını atmaya çalışan güreşçilerin çabaları renkli görüntüler oluşturdu. Güreşçilere antrenörleri de yardım etti.KIRKPINAR'A ATALARININ YÖNTEMLERİYLE HAZIRLANIYORLAREdirne'de 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala sporcular da son antrenmanlarını yapıyor. Edirne Şahispor kulübünün güreşçileri, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne, Adalı Halil, Koca Yusuf ve Kel Aliço gibi Kırkpınar'ın efsane isimlerinin hazırlandığı yöntemlerle hazırlanıyor. Kent Ormanı'nda son antrenmanını yapan sporcular halat çekme, taş kırma, dev tekerlekleri kaldırma ve kumda koşma gibi yoğun güç gerektiren çalışmalarla yaşıtlarına meydan okuyor.Tarihi kültürü yaşatmak ve Kırkpınar efsanelerinin izinden gitmek adına bu yöntemi seçtiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, büyük buluşmadan madalyalarla dönmek istediklerini belirtti. Yağlı güreşte, modern tekniklerin yanı sıra eski usüllere de önem verdiklerini söyleyen Doğu Delen, "Özellikle yağlı güreşte moderne tekniklerin yanı sıra eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz. Bu anlamda eski pehlivanlarımızı araştırıp evlerine gittik. Doğduğu ülkelere gidip onların antrenman modellerini öğrendik. Bunların başında halat çekme, balyozla taş kırma, kum koşuları var. Bunları kendi antrenmanlarımıza ekledik" diye konuştu.Atalarının yöntemi antrenmanlarla çalışmanın sporculara ayrı bir motivasyon sağladığını söyleyen Doğu Delen; "Bugün Koca Yusuf'un evinde antrenman taşı duruyor. Biz gittik onu yerinde gördük. Bugün 3-4 başpehlivan o taşı kaldıramaz. Oradaki yaşlı insanlardan öğrendiğimiz antrenman metotlarını burada uyguluyoruz. Sporcularımız da adapte oldu. Onlar için de çok güzel oluyor. Atalarının çalıştığı antrenman modelleriyle çalışmak onlara ayrı bir motivasyon oluşturdu" dedi.Geleneksel antrenmanların güçlerini ortaya çıkarmada daha etkili olduğunu kaydeden güreşçi Atakan Makas da, "Bir nevi 'acı kuvvet' oluyor. Geleneksel antrenmanlar gücümüzü ortaya çıkarmada daha etkili oluyor. Koca Yusuf'un, Kel Aliço'nun çalıştığı modelde çalışmak bize manevi olarak güç veriyor" şeklinde konuştu.

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