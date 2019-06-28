Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'a Mehmetçikten 'seyyar köprülü' destek
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Kırkpınar'a Mehmetçikten 'seyyar köprülü' destek

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658'incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan seyyar yaya köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırkpınar'a Mehmetçikten 'seyyar köprülü' destek, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658'incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede yapılan seyyar yaya köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Canalp, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesinin girişimleri ile Kakava Şenlikleri'nde vatandaşların şehir merkezine dönüş yolunda geçişlerde yaşadığı izdihamı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftasında yaşamamak ve ortadan kaldırmak için TSK tarafından Kanuni Köprüsü yanına, seyyar yaya köprüsü kurulduğunu belirtti.

"Kakava'daki izdiham sıkıntıları Kırkpınar'da yaşamayacağız"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658'incisi gerçekleşecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi basın mensuplarına bölgede yapılan seyyar yaya köprüsü ile ilgili açıklamada bulunarak, "Evet, daha önce dediğiniz gibi Kakava'da bir sıkıntı yaşadık. Yani insanların aynı anda özellikle yağmurdan sonra köprüyü bir anda kullanmaları ile beraber belli bir sıkışıklık oldu. Kırkpınar'da aynı sıkıntıyı yaşamamak için Garnizon Komutanımız Yüksel Paşamız ile beraber ve 1'inci Ordu Komutanımız Musa Paşamız ile beraber ortak bir çalışma yaptık. Edirne Belediyesi de bu konuda kendi desteğini verdi. ve beraber el birliği ile geçici seyyar bir yaya köprüsü kurduk. Kırkpınar alanında şu anda bu yaya köprüsü geçişler de rahatlık sağlayacak. Daha önce Kakava Şenlikleri'nde vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları Kırkpınar'da tekrar yaşatmış olmayacağız" dedi.

"Şehrin dokusuna uygun bir yaya köprüsü inşa edilecek"

Vali Canalp, söz konusu seyyar köprünün geçici bir çözüm olduğunu, ileride bölgeye şehrin dokusuna uygun bir köprünün inşa sürecinin başlayabileceğini belirterek, "Ama tabi bu bir geçici köprü tabi ki şu anda, ilerleyen dönemlerde tekrar tekrar belki bu köprüleri kurmak yerine daha kalıcı bir çözüm olarak da yeni bir proje geliştirmemiz gerektiği anlaşılıyor. Şehrin estetiğine uygun o bölgenin tarihi dokusuna uygun o dokuyu da yaşatacak bir yaya köprüsü ilerisi için uygulamaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.

Kakava'da izdiham yaşanmıştı

Öte yandan, 5-6 Mayıs 2019 tarihlerinde Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nde Sarayiçi bölgesinde yakılan dev ateş seremonisinin ardından şenlikleri katılan on binlerce ziyaretçi aynı anda bölgeden çıkmak isteyince, şehir merkezi ulaşımını sağlayan tek köprü Kanuni Köprüsü'nde geçiş izdihamı yaşanmıştı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:52 Kaynak: İHA
Edirne, Kırkpınar, Güncel
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