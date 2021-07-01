Kırkpınar'a seyirci alınıp alınmayacağı yarın belli olacak

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne seyirci alınıp alınmayacağının yarın belli olacağını belirterek, "Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660'ıncısı 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz yapılması kararlaştırdı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün yapılan belediye meclisi toplantısında güreşlere seyirci alınıp alınmayacağının yarın belli olacağını söyledi.

Gürkan, "Pandemi şartları nedeniyle bu yıl Kırkpınar'ın festival boyutunu yapmıyoruz. Sadece yağlı güreşler olacak. 3 gün ile sınırlı tutuyoruz. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diliyorum. Seyirci olayı yarın belli olacak. Biz başından beri şunu söyledik. Kontrollü bir şekilde seyirci alınmasını, tümü olmasa da yüzde 50 oranında olabilir. Burada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şartlarda seyirci almak isteğimi tekrar yineliyorum. Sağlık Bakanlığı hangi şartları koyarsa, örneğin aşı karnesi olan derse ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Başka şartlar koyarsa ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Yarın kararın belli olmasının ardından bunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

- Edirne